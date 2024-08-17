Manisa'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde çarşamba günü başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek Salihli ilçesine bağlı Kale, Kemer, Kurttutan ve Hacıhıdır Mahallelerine kadar ulaştı. Yangın, 4 mahallenin tedbir amaçlı boşaltılmasına neden olurken, ekiplerin ve köylülerin söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Mahalleler tedbir amaçlı boşaltılıyor

Yangının 3. gününde Salihli’nin kırsal mahallelerine ulaşmasıyla, Kale, Kemer, Kurttutan ve Hacıhıdır Mahalleleri tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Alevlerin hızla ilerlemesi, bölgedeki tehlikeyi artırırken, yangına müdahale eden ekipler havadan ve karadan çalışmalarına devam ediyor. Köylüler de çapa makineleriyle yangını söndürme çalışmalarına aktif olarak katılıyor.

Müdahaleler tüm hızıyla sürüyor

Manisa Valisi Enver Ünlü, yangının dördüncü gününde de bölgedeki incelemelerini sürdürdü. Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan ve Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan’dan bilgi alan Vali Ünlü, Hacıhıdır Mahallesi ile Gölmarmara’nın Yunuslar ve Çamköy Mahallelerinde yangın riskinin devam ettiğini belirtti. Yangının bu mahallelere ulaşmasını engellemek için ekiplerin yoğun bir çaba sarf ettiği ifade edildi.

Vali Ünlü, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, yangının kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı. Yangının söndürülmesi için sürdürülen çalışmalarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle zorluklar yaşansa da, ekiplerin kararlılığı sayesinde yangının kontrol altına alınması için umut verici gelişmeler kaydedildi.