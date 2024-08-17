AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Bayraklı ve Karşıyaka'daki yangın felaketinin ardından vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangından etkilenen bölgelere yaptığı ziyaretlerde, Bursalı, "İzmir olarak büyük bir felaketi atlattık. Hepimize geçmiş olsun" ifade etti.

“Zararların tazmini için ilgili kurumlar harekete geçti”

Bursalı, yangının ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte Seyirtepe’de yapılan incelemelere katıldı. Daha sonra Onur Mahallesi’ne geçerek İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AFAD Başkanı Okay Memiş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cüneyt Dayhan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse ve Bayraklı İlçe Başkanı Tarkan Düzman ile birlikte evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

Bursalı, "Alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı ve hepimizi tedirgin etti. Ancak ekiplerin özverili mücadelesiyle yangın söndürüldü. En büyük tesellimiz can kaybının olmaması. Evleri zarar gören vatandaşlarımız endişelenmesin. Hem geçici hem de kalıcı barınma konusunda ilgili kurumlarımız harekete geçti. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz ve yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Sanayi sitesi esnafına geçmiş olsun ziyareti

Bursalı, yangından etkilenen Örnekköy Sanayi Sitesi'ni de ziyaret ederek, işyerleri zarar gören esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti. Esnaftan bilgi alan Bursalı, "Evleri zarar gören hemşehrilerimiz gibi esnafımızı da bu zorlu süreçte yalnız bırakmayacağız. Devletimiz tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanında olacak" dedi.