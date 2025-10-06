Çeşme'nin yeni yol haritası: kültür, altyapı, yeşil dönüşüm

Söyleşide Çeşme'nin son yıllardaki dönüşümünü ve yeni dönem önceliklerini aktaran Başkan Denizli, şu başlıkları öne çıkardı:

12 Ay Turizm ve Kültür Altyapısı: 'Turizmi 12 aya yaymanın anahtarı kültürdür. Salon Alaçatı tiyatro projesi, sezon dışı festivaller ve kent içindeki kültürel rotalarla kalıcı çekim noktaları oluşturuyoruz. Bağlararası Arkeolojik Kazı Alanı'nın ziyarete açılması için tahsis sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz.'

Aile ve Eğitim Odaklı Yatırımlar: 'Uygun maliyetli, nitelikli eğitim anlayışıyla yeni kreş modelimizi hayata geçirdik.'Kent Enstitüsü ve Yaşam Boyu Eğitim: 'Çeşme Kent Enstitüsü 23 branşta 1.200'ü aşkın yurttaşa ücretsiz eğitim veriyor; okuma-yazma kurslarımızla kadınların eğitim erişimini güçlendiriyoruz.' Afetlere Dayanıklı Kent: 'Reisdere Afet Koordinasyon Merkezimiz yüzde 85 seviyesinde tamamlandı; Kasım ayında açarak 72 saat kesintisiz iletişim kapasitesini devreye alacağız.'Doğalgaz ve Üstyapı: 'Doğalgaz yatırımlarını hızlandırdık; yalnızca bir mahallede üstyapı onarımları için 85 milyon TL kaynak ayırdık.' Doğa-Dostu Yeşillendirme: 'Sakız Ağacım Çeşme projesiyle 31 Mart 2024'ten bu yana 9.500 sakız fidanını toprakla buluşturduk. Bölgenin ekolojisine uygun, suya dayanıklı türlerle nefes alanları oluşturuyoruz.'

Kapsayıcı Sosyal Politikalar: 'Yaş alan yurttaşlarımız için tasarlanan Yaş Alma Merkezi projesini yatırım programımıza alıyoruz; kuşaklar arası paylaşımı güçlendireceğiz.'İstihdam ve Barınma: 'Turizmin 12 aya yayılması için personel kenti modelini bakanlıkla paylaşarak barınma sorununa kalıcı çözüm hedefliyoruz.'

Başkan Lâl Denizli'den teşekkür ve çağrı

'Çeşme'yi, kültürüyle, doğasıyla ve sosyal adaleti önceleyen hizmetleriyle 12 ay yaşayan bir kente dönüştürmek için çalışıyoruz. Arkas Sanat'a ev sahipliği, Medicana'ya destekleri için teşekkür ediyorum. Tüm kurumlarla ortak akılla hareket ederek kentimizin mirasını koruyan, ekonomisini güçlendiren ve yaşam kalitesini artıran projeleri kararlılıkla sürdüreceğiz.'

Etkinlik hakkında

Medicana Sohbetleri'nin ilk kez hastane dışında gerçekleşen buluşması olan etkinlik, Arkas Sanat Alaçatı'nın kalıcı ve geçici sergileri ile atölye programları eşliğinde ziyaretçilerin ilgisini çekti. Söyleşi sonunda katılımcılar, Çeşme'nin kültür-sanat vizyonu ve yaklaşan projeler hakkında Başkan Denizli'ye sorular yöneltti.