Şehir genelinde kullanılacak yeni tabela tasarımlarının seçimi ise vatandaşların oylarına bırakıldı.

Katılımcı Yönetimle Daha Modern Bir Kent Hedefi

Kent estetiğini ön planda tutan Manisa Büyükşehir Belediyesi, park alanlarına modern bir kimlik kazandırmak amacıyla 5 farklı tabela modeli hazırladı. Bu modeller, belediyenin resmi internet sitesi üzerinden düzenlenen anketle vatandaşların beğenisine sunuldu.

Vatandaşlar, 19 Eylül Cuma günü saat 23.59’a kadar oy kullanarak şehirde görmek istedikleri tabela modeline karar verebilecek. Ankete katılmak isteyenler, belediyenin web sitesine giriş yaparak ya da belirtilen linke tıklayarak doğrudan oylama ekranına ulaşabilecek.

Başkanlık: “Şehrimizi Birlikte Güzelleştirelim”

Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, proje ile ilgili yaptıkları açıklamada, kent kimliğine uygun ve uzun ömürlü tasarımlar oluşturmayı hedeflediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Manisa’yı güzelleştirme çalışmalarımızda vatandaşlarımızın görüşleri bizim için çok değerli. Park tabelalarında kullanılacak yeni tasarımı birlikte belirleyerek, kent estetiğine halkımızın katkı sağlamasını istiyoruz."

Sonuçlar Kamuoyuyla Paylaşılacak

Oylama sonucunda en fazla oy alan tabela modeli, şehir genelindeki park ve yeşil alanlarda kullanılacak. Böylece Manisa, hem modern hem de vatandaşların ortak kararıyla belirlenmiş yeni tabelalarla daha estetik bir görünüme kavuşacak.

Manisalılar, bu çalışmayla kentin geleceğine doğrudan katkı sağlama fırsatını yakalayacak.