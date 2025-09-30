İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 16 ilde FETÖ’nün sözde askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alınırken, 7 kişi firari olarak tespit edildi.



Eşzamanlı Operasyonla 16 İlde Gözaltılar

İzmir merkezli operasyon, MİT Bölge Başkanlığı, TEM Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü. Operasyon kapsamında FETÖ/PDY’nin sözde ‘Askeri Mahrem Yapılanması’ içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik işlemler gerçekleştirildi.

42 Şüpheli Hedef Alındı

İfade ve teşhislerde adı geçen, ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan arandığı belirlenen ve KHK ile askeri okullardan ilişiği kesilen 42 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. TEM Şube Müdürlüğü tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 25 kişiden 21’i, İl Jandarma Komutanlığı tarafından işlem yapılan 17 kişiden ise 14’ü yakalanarak gözaltına alındı.

Firari Şüpheliler Yurt Dışında

Toplam 35 şüpheli yakalanırken, firari 7 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi. Operasyon, örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında sürdürülüyor.