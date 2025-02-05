Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle etkilenen 11 ilde toplamda 39,7 milyar TL’yi aşan hasar ödemesi gerçekleştirdi. Yüzyılın felaketi olarak tanımlanan bu büyük afetin üzerinden iki yıl geçerken, depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşası için Türkiye genelinde büyük bir dayanışma ve seferberlik sürdürülüyor.

DASK’tan 39,7 milyar TL hasar ödemesi

Depremler sonrası DASK, sigorta şirketleri ve diğer iş ortaklarıyla birlikte Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) poliçelerinin düzenlenmesini hızlandırdı. DASK’tan alınan verilere göre, 2023 depremi sonrası 2024 yılı itibarıyla 630 binin üzerinde hasar ihbarı alındı ve toplamda 39,7 milyar TL tazminat ödemesi yapıldı. Bu ödemelerin yüzde 90’ı, hasarların ilk altı ayında tamamlandı. Ancak bazı dosyalar, eksik evrak veya hatalı beyan nedeniyle 2024 yılına sarktı.

Sigortalılık oranında artış

Depremin ardından sigorta bilincinin arttığı gözlemlendi. Özellikle, depremin hemen sonrasında günlük ZDS poliçe üretimi yüzde 55 oranında artarken, zamanla bu artış olağan seviyelere döndü. Türkiye genelinde ZDS poliçe sayısı 12 milyona ulaştı. En yüksek sigortalılık oranı, yüzde 64 ile Marmara Bölgesi’nde görülürken, Doğu Anadolu yüzde 61, Ege yüzde 56, Akdeniz yüzde 55, Güneydoğu Anadolu yüzde 51 ve İç Anadolu yüzde 50 oranıyla devam etti. Karadeniz Bölgesi ise yüzde 45 ile en düşük sigortalılık oranına sahip oldu.

Şehirler arası sigortalılık oranları

Büyükşehirler arasında, İstanbul yüzde 63 sigortalılık oranıyla lider olurken, Eskişehir yüzde 61, İzmir yüzde 60, Mersin yüzde 59, Antalya ve Bursa ise yüzde 58 oranlarına sahip oldu. Ankara’da ise sigortalılık oranı yüzde 54 olarak belirlendi.

Depremden etkilenen 11 il arasında en yüksek sigortalılık oranı yüzde 74,5 ile Elazığ’da görülürken, Gaziantep yüzde 70,8, Malatya yüzde 67,8 ve Osmaniye yüzde 63 ile sıralandı. Kahramanmaraş ise yüzde 60,4 sigortalılık oranı ile dikkat çekerken, Diyarbakır ise yüzde 39,9 ile en düşük sigortalılık oranına sahip il oldu.

Zorunlu deprem sigortası nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS), tapuya kayıtlı konutlar için düzenlenen bir sigorta türüdür. Bu sigorta, deprem sonucu meydana gelen hasarları, yangın, infilak, yer kayması gibi ikincil risklere karşı da teminat altına alır. ZDS, konutların tamamen kullanılamaz hale gelmesi durumunda bile mağduriyetlerin en kısa sürede giderilmesini sağlar.

Türkiye, deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülke olarak, sigortalılık oranlarını artırmak ve toplumun bilinçlendirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. ZDS poliçelerinin sayısının artırılması, gelecekte yaşanabilecek olası afetlerin ekonomik etkilerini en aza indirmeyi hedefliyor.