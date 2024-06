Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan esnaf, ekonomik zorluklarla baş etmeye çalışırken, CHP'li Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun ziyareti sırasında yaşadıkları sorunları dile getirdi. Kasap, lokantacı ve köfteci esnafı, artan et fiyatları ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçirdiklerini ifade etti.

Bir kasap, et fiyatlarının yükselmesiyle birlikte satışların düştüğünü ve müşterilerin et alamadığını belirtti. "Satışlara çok yansıyor zamlar. Şu anda et yemiyor vatandaşımız. 1 kilo alan yarım kiloya, yarım kilo alan 250 grama düşüyor. Pahalı geliyor yani." diyerek durumu özetledi.

Lokantacı esnafı da benzer sıkıntıları paylaştı. "İthal ettikleri eti 150 liraya marketlere veriyorlar. Esnaf ne yaparsa yapsın diyor. Küçük esnaf olarak yabancılaştırıldık, hep cepten yiyiyoruz." şeklinde konuşan esnaf, işlerinin kötü gittiğini ve köfte satışlarının ciddi şekilde azaldığını dile getirdi.

"Köfteyi biz ikram edelim onlara ama dinlesinler bizi"

Merkez Çarşı'daki bir lokantacı ise "Günde 300 porsiyon köfte satıyordum en az, şimdi 70'e düştü. Bazen 50. Eskiden cumartesi de vardı, artık cumartesi iş yok." diyerek yaşadığı sıkıntıları aktardı. Ayrıca, "Keşke sizin gibi AKP 'li vekiller de gelse. Köfteyi biz ikram edelim onlara ama dinlesinler bizi." diyerek siyasi temsilcilerin dikkatini çekti.