Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel öğretim kurumlarında ücretsiz eğitim almak isteyen öğrenciler için başvuru sürecini başlattı. Bakanlık, şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki öğrencilerin yararlanabileceği kontenjanlara ilişkin yerleştirme kılavuzunu yayımladı. Başvurular, 5-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Ücretsiz Okutulacak Öğrenci/Kursiyer Yerleştirme Kılavuzu" kapsamında, hak sahibi öğrenciler özel okullarda ücretsiz öğrenim görebilecek. Kılavuza göre, bu öğrenciler yalnızca servis hizmeti hariç olmak üzere yemek, pansiyon, kırtasiye, kıyafet, etüt ve sertifika programları gibi hizmetlerden de ücretsiz yararlanacak.

Eğitim desteği her alanda geçerli olacak

2025-2026 eğitim-öğretim yılında ilkokul 1. sınıfa ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrenciler başvurularını mevcut kayıtlı oldukları okullardan yapacak. Hazırlık ya da 9. sınıfa başlayacak öğrenciler ise eğer ortaöğretime kayıt yaptırdıysa ilgili okuldan, kayıt yaptırmadıysa mezun olduğu ortaokuldan başvuru işlemini tamamlayabilecek.

Tercihler e-Okul üzerinden

Başvuruların ardından tercih süreci 15-20 Ağustos tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Veliler ya da vasiler, öğrencileri adına en az 5, en fazla 10 özel öğretim kurumu tercihi yapabilecek. Yerleştirme sonuçları ise 26 Ağustos’ta açıklanacak.

Bakanlık ayrıca, özel motorlu taşıt sürücü kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim kursları ve iş makinesi operatörlük kurslarına yönelik başvuruların da il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri üzerinden “Özel MTSK Modülü” aracılığıyla alınacağını duyurdu.