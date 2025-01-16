Soruşturma kapsamında daha önce yazılı savunmalarını veren teğmenler, bugün Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) önünde sözlü savunmalarını gerçekleştirecek.

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde gerçekleşen bir olay nedeniyle başlatılan disiplin soruşturmasında kritik bir aşamaya gelindi. Teğmenler ve avukatları, kurul önünde savunmalarını yaparken, salonun teknik altyapısı da hazırlandı. Heyete, savunmalar kapsamında fotoğraf ve video gibi deliller sunulabilecek.

Kurul toplantısı saat 14.00'te başlayacak.

Savunmalar sırasında, disiplin soruşturmasının temelini oluşturan olayın tüm detayları ele alınacak. Tören sırasında alay, tabur ve bölük komutanı olan üç komutan da aynı gün, aynı saatte savunmalarını yapacak. Bu savunmalar Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından dinlenecek.

Karar bir ay içinde açıklanacak

Yüksek Disiplin Kurulu, savunmaların tamamlanmasının ardından inceleme ve değerlendirme sürecine başlayacak. Kurul, söz konusu teğmenler hakkında "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası" ya da "ceza verilmesine yer olmadığı" kararlarından birini verecek. Kararın, 16 Ocak’tan itibaren bir ay içinde yazılı olarak tebliğ edilmesi bekleniyor.

Verilen cezalar, idari yargı yoluyla temyize götürülebilecek.

Ne olmuştu?

30 Ağustos 2024'te düzenlenen Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıç çatarak "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atmasından sonra beş teğmen, YDK'ya sevk edildi.

Ayrıca ören sırasında görev yapan alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da disiplin soruşturması yürütülüyor.