Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi’nde hizmete açılan Kent Lokantası ve Halk Mandıra, uygun fiyatlı ve sağlıklı gıda erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Açılışta konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Kent lokantalarının amacı esnafa rakip olmak değil, dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olmaktır” dedi.

Açılış törenine yoğun katılım

Kuşlubahçe Mahallesi’nde düzenlenen açılış törenine, Başkan Besim Dutlulu’nun yanı sıra Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dutlulu, sosyal belediyeciliğin Türkiye’deki öncü isimlerinden biri olan Ekrem İmamoğlu’na ve genç yaşta yaşamını yitiren Ferdi Zeyrek’e teşekkür ederek, “Bu hizmetleri Türkiye’den kimse söküp atamayacak” ifadelerini kullandı.

“Kent lokantaları yoksulluğun göstergesi”

Başkan Dutlulu, kent lokantalarının önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Keşke ülkede bu kadar derin bir yoksulluk olmasa da biz bu lokantaları açmak zorunda kalmasak. Ancak mevcut ekonomik koşullar, halkımızın uygun fiyatlarla sağlıklı yemek tüketmesini zorlaştırıyor. Bizim tek gayemiz, vatandaşlarımızın ay sonunu getirmesine destek olmak.”

Kent Lokantası’nda sağlıklı ve doyurucu yemeklerin uygun fiyatlarla sunulacağını belirten Dutlulu, Halk Mandıra aracılığıyla kooperatiflerden alınan ürünlerin de halka uygun fiyatla ulaştırılacağını dile getirdi.

Manisakart ile sosyal yardımlarda yeni dönem

Sosyal yardımların adil bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için yeni Manisakart sistemi başlatacaklarını açıklayan Dutlulu, bu kartın hem ihtiyaç sahibi vatandaşlara hem de yerel esnafa fayda sağlayacağını ifade etti:

“Kent Lokantaları ve Halk Mandıra’dan yalnızca Manisakart sahibi vatandaşlar yararlanabilecek. Yardımlarımızı yerel esnaf üzerinden sağlayarak, esnafımızın da yanında olacağız.”

Dutlulu, yeni sistemle birlikte hem sosyal yardımların daha adil bir şekilde dağıtılacağını hem de küçük esnafın destekleneceğini söyledi.

Şehzadeler’den sosyal yardım vurgusu

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, sosyal yardımların önemine dikkat çekerek, “Çocuklar aç yatmasın, aileler kendilerini çaresiz hissetmesin diye tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Kent Lokantası ve Halk Mandıra ilçemiz için büyük bir kazanım” dedi.

Hizmet noktası vatandaşlarla buluştu

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek Kent Lokantası ve Halk Mandıra’nın açılışını gerçekleştirdi. Başkan Dutlulu, Başkan Durbay ve Başkan Balaban, vatandaşlara yemek ikram ederek ilk servisi yaptı.

Yeni açılan bu hizmet noktalarıyla Manisa’da dar gelirli ailelerin bütçesine katkı sağlanırken, yerel üreticiler ve esnafın da desteklenmesi hedefleniyor.