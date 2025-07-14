Manisa’nın Sarıgöl ilçesine tulumbalı ve çıkrıklı su kuyuları, iklim değişikliği ve yer altı su seviyesindeki düşüş nedeniyle tamamen kurudu. Doğal yaşamın olumsuz etkilendiğine dikkat çeken çevreci Serhat Akkaya, yaban hayatının tehdit altında olduğunu söyledi.

Yaklaşık 50-60 yıl önce kırsal alanlara, yaban hayvanları ve mahalle halkının su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan su hayratları artık işlevini yitirdi. Eskiden birkaç metrelik derinlikte suya ulaşılırken, günümüzde yer altı suyuna ulaşmak için yüzlerce metre derinliğe inilmesi gerekiyor.

Köylüler ve çevreciler, su kaynaklarının kurumasından dolayı büyük üzüntü yaşarken, doğal yaşamın da bu durumdan olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Çevreci Serhat Akkaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Eskiden mahallelerde hayırseverler dağlarda su kaynakları bulur, oraya tulumba ya da çıkrıkla çalışan kuyular yaparlardı. Bu kuyuların önüne küçük bir havuz yapılarak yaban hayvanlarının da su içmesi sağlanırdı. Şimdilerde ise bu hayratların tamamı kurumuş durumda. Eskiden tulumba ile gün yüzüne çıkan su, bugün yerin metrelerce altında zor bulunuyor. Suyun kıymetini vaktinde bilmek gerek” dedi.

Öte yandan Emcelli Mahallesi Kaçakdere mevkiinde bulunan bazı hayrat çeşmelerinin de tamamen kuruduğu, bazılarının ise çok az miktarda su akıttığı bildirildi. Vatandaşlar ise, bu çeşmelerin restore edilerek yeniden kullanılabilir hâle getirilmesi için yetkililerden destek beklediklerini söyledi.