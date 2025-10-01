Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tütün kaçakçılığını önlemek amacıyla il merkezi ve 4 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Tütün kaçakçılığına yönelik operasyon

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına karşı il genelinde büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon, Manisa il merkezi ve Turgutlu, Kula, Akhisar ve Salihli ilçelerinde eş zamanlı olarak yapıldı.

Ele Geçirilen Kaçak Ürünler

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, toplamda 2 adet kompresör makinesi, 5 adet sigara sarma makinesi, 337,5 kilo sarmalık kıyılmış tütün, 75 bin 360 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron (sigara), 83 bin 800 adet boş makaron ve 51 adet elektronik sigara ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, operasyonda 9 şüpheliye ait 8 adrese baskın yapıldı.

Adli İşlem Başlatıldı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 9 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı belirtildi. Şüpheliler, tütün kaçakçılığı yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı.