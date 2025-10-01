Manisa'nın Demirci ilçesinde polis lojmanında başından vurularak ölü bulunan Yeşim Akbaş'ın cinayetinde, güvenlik kameralarındaki yeni görüntülerle delillerin karartıldığı öne sürüldü. 2 polis memuru hakkında suç delillerini yok etme suçlamasıyla dava açıldı.

Manisa'daki Yeşim cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Manisa’nın Demirci ilçesinde 14 Nisan 2023'te başından tabancayla vurulmuş halde bulunan Yeşim Akbaş’ın ölümüne dair yeni gelişmeler yaşandı. İlk başta "intihar" olarak değerlendirilen olay, güvenlik kameralarındaki yeni görüntüler ve bilimsel raporlarla farklı bir boyut kazandı.

Olay yeri incelemesi yapılmadan önce silahın yerinin değiştirildiği, sanık Doğan Can Y.'ye kolonya verilerek atış izi gibi önemli delillerin silinmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinde, polis memurları F.K. ve M.K.'nin delil karartmaya yönelik hareketlerde bulunduğu tespit edildi.

Polis memurları hakkında dava açıldı

Güvenlik kamera görüntülerinin ardından Demirci Cumhuriyet Başsavcılığı, polis memurları F.K. ve M.K. hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamasıyla iddianame hazırladı. İddianamede, polis memurlarının olay yerindeki silahı bezle sarıp muhafaza altına aldıkları ve yerine koyarak parmak izlerinin silinmesine neden oldukları ifade edildi.

Şüpheler ve çelişkiler artıyor

Yeşim Akbaş’ın vücudunda darp izleri, tırnak aralarında sanık Doğan Can Y.’ye ait doku örnekleri bulunması, olaya şiddetli bir müdahale olduğunu gösteriyor. Ayrıca, olayın intihar olmadığı ihtimali, yapılan bilimsel raporlarla da destekleniyor. Yeşim Akbaş’ın kafatasındaki giriş deliği çevresinde barut ve yanık izlerinin olmaması, atışın intihar mesafesinden uzak bir noktadan yapıldığını ortaya koyuyor.

Beraat kararı bozulacak

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel mahkemenin verdiği beraat kararını bozulmasını talep etti. Yapılan bilimsel ve teknik incelemelere göre, Akbaş’ın intihar etmediği, Doğan Can Y. tarafından öldürüldüğü net bir şekilde ortaya koyuluyor. Başsavcılık, temyiz başvurularını haklı bularak kararın bozulmasını talep etti.