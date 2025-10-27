Manisa’nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Turgutlu’da uyuşturucu operasyonu (H2)
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik takibe aldıkları bir şüpheliyi yakaladı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, uyuşturucuyu S.E.’den aldığını itiraf ederek serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında yakalanan S.E. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Yetkililer, uyuşturucu ticaretine karşı takip ve operasyonların sürdürüleceğini açıkladı.