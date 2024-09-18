Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi’nde yaşanan trajik olayda, çiftçi İzzet Doğan (61) üzüm bağında kimliği belirsiz kişiler tarafından vurularak öldürüldü. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre, Doğan’ın ateşli silahla öldürüldüğü tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

Olayın detayları

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilova Mahallesi’nde meydana gelen olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 1 çekirdek ve 1 boş kovan bulundu. Yapılan araştırmalar sonucunda İzzet Doğan ile akrabaları arasında husumet olduğu belirlendi. Olayın, bu husumetten kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Şüpheliler yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri (JASAT), husumetli oldukları tespit edilen İ.E. (50), İ.E. (47) ve E.E. (50) isimli şahısların ikametlerinde arama yaptı. Aramalarda çeşitli ruhsatsız silahlar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Yakalanan silahlar:

1 adet ruhsatsız tabanca

3 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca

6 adet ruhsatsız av tüfeği

27 adet kurusıkı tabanca fişeği

121 adet av tüfeği fişeği

Husumetli akrabalardan İ.E. gözaltına alındı. Ayrıca çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayla bağlantılı olarak S.G. (63) ve E.G. (33) isimli şüphelilerin de beyaz renkli bir araçla mahalleye giriş yaptığını tespit etti. İzmir Seferihisar’da ikamet eden S.G. ve Azerbaycan’a kaçmaya çalışan E.G., jandarma ekiplerinin operasyonları sonucunda yakalandı.

İki şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan S.G. ve E.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilen şüphelilerin yanı sıra, İ.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın soruşturması sürüyor

Jandarma ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalara devam ederken, olayla ilgili başka kişilerin de gözaltına alınabileceği belirtiliyor. Şüphelilerin kullanmış olduğu beyaz araç detaylı bir şekilde incelendi.

Manisa’da üzüm bağında işlenen bu cinayet, çiftçinin ailesi ve mahallede derin bir üzüntü yaratırken, olayın ardındaki nedenlerin ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.