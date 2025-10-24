Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan kamyonet, karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Devrilen kamyonet dehşet saçtı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada, kamyonet devrildikten sonra karşı şeride geçip otomobille çarpıştı. Feci kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Kaygan yolda kontrolünü kaybetti

Kaza, saat 17.30 sıralarında Denizli-İzmir karayolu üzerindeki Kavaklıdere Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

İ.G. (39) yönetimindeki 45 Y 8708 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Devrilerek sürüklenen kamyonet, karşı şeride geçip A.Ç. (31) yönetimindeki 20 AFU 681 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede kamyonet sürücüsü İ.G. (39) ile aynı araçta bulunan E.Ş. (31)’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü A.Ç. ve araçtaki F.Ç. (33) ile D.B. (50) ise yaralandı.

Ağır yaralı D.B., ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Denizli-İzmir karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlandı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlatırken yağış ve hızın kazada etkili olup olmadığı araştırılıyor.