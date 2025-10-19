Manisa’nın Kula ilçesinde yağışlı hava kazayı da beraberinde getirdi. D300 karayolunda seyir halindeki bir otomobil, kaygan zeminde kontrolden çıkarak kamyonete arkadan çarptı. Kazada 1 yaşındaki Asel Başız yaşamını kaybederken, biri bebek toplam 5 kişi yaralandı.

Kazanın adresi: D300 karayolu

Kaza, saat 16.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu üzerindeki Gökçeören Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezer Başız yönetimindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetini kaybederek aynı yönde ilerleyen İsmail Ulusu idaresindeki kamyonete arkadan çarptı.

1 yaşındaki Asel yaşamını yitirdi

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilde bulunan Sezer Başız (32), Kardelen Başız (21), Aysel Başız (3), Hülya Başız (1), Asel Başız (1) ve Zümranur Turan (11) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan 1 yaşındaki Asel Başız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik bir süre tek şeritten sağlandı

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir yönünde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe tamamen açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.