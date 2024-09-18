Ankara'da gerçekleştirilecek Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması'nın ilk toplantısı, İsveçli bakanları taşıyan uçağın havada yaşadığı teknik arıza nedeniyle iptal edildi.

Toplantıda ele alınacak konular

Bugün yapılması planlanan toplantıda, Türkiye Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın yanı sıra İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ile Adalet Bakanı Gunnar Strömmer'in katılımı bekleniyordu. Dışişleri Bakanlığı, toplantının 18 Eylül 2024'te yapılacağını duyurmuştu. Açıklamada, "Toplantıda terörle mücadele başta olmak üzere, ikili ve uluslararası güvenlik konularının ele alınması hedefleniyor" ifadelerine yer verilmişti.

Yeni toplantının tarihi hakkında bilgi verilecek

İsveçli yetkililer, uçaktaki yolcu ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Uçağın teknik arıza nedeniyle Stockholm'e geri dönmesiyle birlikte, toplantının yeni tarihi hakkında bilgi verileceği belirtildi.