28 Nisan Pazartesi günü Manisa'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklık, yağış ve rüzgar durumu hakkında tüm detaylar haberimizde.

Yarın Manisa'da hava nasıl olacak? 28 Nisan 2025 hava durumu

Manisa'da 28 Nisan 2025 Pazartesi günü hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Manisa genel olarak güneşli ve ılık bir hava bekliyor. Gün boyunca sıcaklık, rüzgar ve yağış durumu ise şu şekilde olacak.

Manisa 28 Nisan hava durumu tahmini

Manisa'da 28 Nisan Pazartesi günü en yüksek sıcaklık 26°C, en düşük sıcaklık ise 15°C civarında olacak. Sabah saatlerinden itibaren hafif serin bir hava hakimken, öğle saatlerinde sıcaklık artacak.

Manisa'da 28 Nisan günü için yağış beklenmiyor. Hava açık olacak ve güneş yüzünü gösterecek. Rüzgarın ise kuzeydoğudan hafif esmesi bekleniyor. Gün boyunca rüzgar hızının düşük olacağı öngörülüyor.

Saat Hava Durumu Sıcaklık Rüzgar 06:00 Güneşli 16°C Hafif 12:00 Güneşli 25°C Hafif 18:00 Güneşli 23°C Hafif 21:00 Açık 19°C Hafif

Manisa'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak

Manisa'da 28 Nisan Pazartesi günü genel olarak güneşli bir hava hakim olacak. Yağış beklenmiyor ve rüzgar hafif seviyelerde kalacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, bu nedenle dışarıda vakit geçirecekler için güneşli bir gün olacak.