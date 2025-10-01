Silivri Karakol komutanlığında 42 yıl önce görev yapan Er ve Erbaşlar Uşak’ta Bir araya gelerek Komutanlarının öncülüğünde güzel bir gün geçirdiler.

Astsubaylıktan emekli olan Karakol Komutanı Mustafa Kemal Sofuoğlu 1982/1984 Yılları Arasında Karakol komutanlığı son senem’dede bölük komutanlığı yaptım . Şuanda toplandığımız arkadaşlar hepsi görevini layığı ile yapan arkadaşlarımız ve bir arkadaşımız siz öncülüğünü yaparsanaız hersene buluşalım dediler ve bu sene beşincisini Uşakta Şenol Kardeşimizin misafiri olacağız diyerek maziye döneceğiz dedi.

Uşak’tan Şenol Erol da başta komutanları olarak Mustafa bey’e Uşak ın simgesi haline gelen ve Cumhuriyetin ilk yıllarında çekilen Cumhuriyeti Biz Böyle kurduk fotoğrafının seramiğe işlenmiş halini takdim etti ve Şenol Erol Buradan sonra Uşak ın tarihi ve doğal güzelliklerini Ziyaret edeceğiz diyerek öncelikle Ulubey kanyonu ve cam teras ziyaretimiz olacak sonrasında karahallı deresi Çılandıras mevkisinde tarihi köprü ve şelaleyi ziyaretinden sonrada Kent tarihi ve arkeoloji müzesi ziyaretimiz ile programı sonlandıracağız dedi.