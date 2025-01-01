Yeni yılın güvenli ve huzurlu bir ortamda karşılanmasını sağlamak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı gecesinde de denetimlerini aralıksız sürdürdü. Eğlence mekanları, fırınlar ve kaldırımlara park edilen motosikletler hedef alındı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını ve güvenliğini korumak için yılbaşı gecesi de denetimlerini hız kesmeden sürdürdü. Belediye ekipleri, yeni yıl heyecanının gölgelenecek herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına eğlence mekanları ve fırınlarda incelemelerde bulundu. Aynı zamanda sokaklarda bulunan motosikletlere yönelik denetimler de yapılarak, şehirdeki ulaşım güvenliği sağlandı.

Eğlence mekanları ve fırınlar kontrol edildi

Zabıta ekipleri, yılbaşı gecesi çeşitli etkinliklerin düzenlendiği eğlence mekanlarını titizlikle denetledi. Fiyat tarifelerinden hijyen koşullarına kadar bir dizi kontrol gerçekleştiren ekipler, kural ihlali yapan işletmelere gerekli uyarıları yaptı. Aynı zamanda, fırınlarda yapılan denetimlerde gramaj, hijyen ve gerekli belgeler kontrol edilerek, eksiklikler tespit edilen işletmelere de uyarılarda bulunuldu.

Motosikletler kaldırımlardan kaldırıldı

Manisa’nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde zabıta ekipleri, motosikletlerin kaldırımları işgal etmesini engelledi. İl Emniyet Müdürlüğü ve Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle yapılan denetimlerde, motosiklet sahiplerine idari para cezası uygulandı. Bu denetimler, yayaların güvenli bir şekilde kaldırımları kullanabilmesi amacıyla yapıldı.