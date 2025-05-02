THYAO, AKBNK ve PEHOL en yüksek işlem hacmine ulaştı. BIST'te 1 Mayıs 2025'te en çok işlem gören hisseler belli oldu. 1 Mayıs 2025 tarihinde Borsa İstanbul'da en çok işlem gören hisseler açıklandı. Verilere göre en yüksek işlem hacmi Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinde gerçekleşti. Listeye bankacılık, sanayi ve gayrimenkul sektörlerinden hisseler damga vurdu.

THYAO liderliği bırakmadı

THYAO hissesi günü 292,75 TL'den kapatarak %2,99 değer kazandı. Hisse 11.508.185 lot işlem hacmi ve 3.324.954.168 TL'lik işlem büyüklüğüyle zirvede yer aldı.

AKBNK ve PEHOL yüksek hacimle takipte

AKBNK hissesi %2,06 yükselişle 49,50 TL seviyesinden kapanırken, 2.210.312.346 TL işlem hacmiyle ikinci sırada yer aldı. PEHOL hissesi ise %5,64 düşüşle dikkat çekti ve 2.091.640.221 TL hacimle üçüncü sırada kaldı.

Bankacılık hisseleri öne çıktı

YKBNK ve ISCTR hisseleri de ilk beş içinde yer aldı. YKBNK %1,32 yükselişle 23,06 TL'den kapanırken, ISCTR %1,17 artışla 10,42 TL oldu.

Sanayi ve havacılık sektöründen hisseler listede

PGSUS, TOASO ve ASELS hisseleri sırasıyla 1.174.962.207 TL, 1.120.646.466 TL ve 1.641.863.024 TL'lik işlem hacimleriyle dikkat çekti. ASELS %1,78 değer kaybıyla listede tek düşüş yaşayan sanayi hissesi oldu.

GYO ve demir-çelik sektörü de temsil edildi

EKGYO %4,69 yükselişle 12,06 TL'ye çıkarken, 1.452.308.145 TL'lik hacimle sekizinci sırada yer aldı. EREGL ise %2,22 artışla 23,00 TL'ye yükseldi.

En çok işlem gören 10 hisse (1 Mayıs 2025)

Hisse Kapanış (TL) Günlük Değişim (%) En Yüksek (TL) En Düşük (TL) Ortalama (TL) Hacim (Lot) Hacim (TL) THYAO 292,75 +2,99 293,75 285,50 288,92 11.508.185 3.324.954.168 AKBNK 49,50 +2,06 49,68 48,64 49,12 4.997.431 2.210.312.346 PEHOL 15,57 -5,64 16,86 15,11 15,73 132.952.200 2.091.640.221 YKBNK 23,06 +1,32 23,18 22,74 22,95 90.756.001 2.082.638.681 ISCTR 10,42 +1,17 10,47 10,33 10,39 159.090.647 1.653.581.113 ASELS 132,60 -1,78 135,30 131,50 133,56 12.292.770 1.641.863.024 EREGL 23,00 +2,22 23,14 22,64 22,92 64.410.862 1.476.407.879 EKGYO 12,06 +4,69 12,12 11,69 11,91 121.933.868 1.452.308.145 PGSUS 233,50 +4,76 234,30 224,10 228,66 5.138.464 1.174.962.207 TOASO 200,60 +0,30 206,20 199,10 201,84 5.552.042 1.120.646.466

Not: Bu haber yatırım tavsiyesi değil, bilgilendirici bir haberdir. Hürriyet Bigpara'nın internet sitesindeki verilere göre hazırlanmıştır.