Bu uygulama, hem topluma yeniden kazandırılmalarını desteklemeyi hem de yerel ibadethanelerin ihtiyaçlarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Yükümlüler toplum hizmetinde aktif rol oynuyor

Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Yunusemre Belediyesi'nin iş birliğiyle yürütülen bu projede, yükümlüler camilerin temizlik işlerini üstleniyor. Bu çerçevede, yükümlüler camilerin genel bakımını gerçekleştirerek, hem fiziki hem de manevi bir destek sunuyorlar.

Eğitim döneminde ekstra destek

Yeni eğitim öğretim döneminin yaklaşmasıyla birlikte, yükümlüler ayrıca birçok okulun boya badana işlerinde de görev alıyor. Böylece, hem eğitim kurumlarının hazırlık süreçlerine katkıda bulunuyorlar hem de kamu hizmetlerinde aktif bir rol oynuyorlar.

Manevi rehberlik ve bilinçlendirme seminerleri

Yükümlüler, ayrıca kurumda görevli vaizlerin düzenlediği bilinçlendirme seminerlerine katılarak manevi rehberlik alıyorlar. Bu seminerler, yükümlülerin toplumsal sorumluluk bilincini artırmayı ve sosyal uyumlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.