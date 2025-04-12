Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde, sabah saatlerinde büyük bir zincirleme kaza meydana geldi. İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Manisa Saruhanlı ilçesi Tirkeş Mahallesi mevkisinde yaşanan kazada, rüzgar türbini pervanesi taşıyan tır ile birlikte üç araç birbirine çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Kazanın ayrıntıları

Saat 05.50 sıralarında meydana gelen kazada, İzmir istikametine doğru seyreden R.E. isimli şahsın kullandığı kamyon, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önce önündeki G.A. yönetimindeki hafif ticari araca, ardından da uzun bir rüzgar türbini pervanesini taşıyan tıra çarptı. Tırdaki büyük pervanenin devrilmemesi ise büyük bir faciayı önledi.

Kaza sonrası trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olay yerine gelen ekipler, araçları çekerek yolu yeniden trafiğe açtı.