E-96 karayolunda meydana gelen kazada 3 araç çarpıştı, 38 yaşındaki Filiz Eröz hayatını kaybetti, diğer iki kişi hastaneye kaldırıldı. Kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Zincirleme Çarpışma

Kaza, Turgutlu ilçesi E-96 karayolu jandarma kavşağı yakınlarında dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Kazaya 35 AOU 875, 34 GDB 699 ve 35 UEP 49 plakalı otomobiller karıştı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ve polis ekipleri, araçlardan çıkarılan yaralıları Turgutlu Devlet Hastanesine sevk etti.

Kazada, 35 UEP 49 plakalı otomobilin sürücüsü 38 yaşındaki Filiz Eröz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 34 GDB 699 plakalı araçta bulunan Hüseyincan K. (20) ve Dilem S. (38) isimli şahıslar ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaçan Sürücü Aranıyor

Kazaya karışan ve sürücüsü M.M.T. olduğu iddia edilen diğer araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kazadan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için geniş çaplı arama çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.