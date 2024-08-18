Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılırken, Salihli ilçesine kadar sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, iki farklı noktada alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Yangın söndürme çalışmalarına biri amfibik olmak üzere 3 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, 66 arazöz, 22 su ikmal aracı ve 6 dozer katılıyor. Ayrıca, 47'si teknik personel olmak üzere toplam 550 kişi yangını söndürmek için görev yapıyor. Manisa Valisi Enver Ünlü de yangın bölgesinde çalışmaları yerinde takip ederek ekiplerden bilgi aldı.

Gördes'in Boyalı Mahallesi'nde başlayıp Salihli'nin Hacıhıdır Mahallesi yakınlarına kadar ilerleyen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Ancak alevlerin geniş bir alana yayılması ve rüzgarın şiddetli olması, söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Ekipler, yangının daha fazla alana yayılmaması için büyük bir özveriyle mücadele ediyor.