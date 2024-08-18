Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis hastanede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağır yaralanan Altındağ'ın mesai arkadaşları ve çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizlili genç, anlık rap performanslarıyla sosyal medyada fenomen oldu

Denizlili genç, anlık rap performanslarıyla sosyal medyada fenomen oldu

Aydın 'da çalıştığı inşaat ın üçüncü katındaki iskeleden düşen kalıp ustası, işçi Sezai Altındağ (30), hayatını kaybetti.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.