Aydın'da çalıştığı inşaatın üçüncü katındaki iskeleden düşen kalıp ustası, işçi Sezai Altındağ (30), hayatını kaybetti.
Nazilli ilçesinde Pınarbaşı Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında inşaatın üçüncü katında üzerinde çalıştığı iskelenin kayması sonucu dengesini kaybeden kalıp ustası Sezai Altındağ, yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine düştü.
Ağır yaralanan Altındağ'ın mesai arkadaşları ve çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altındağ, kurtarılamadı. Sezai Altındağ'ın acı haberi alarak hastaneye gelen yakınları, gözyaşlarına boğuldu.
Polis hastanede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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