Manisa'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde geçen çarşamba günü çıkan ve cuma günü Salihli ilçesine sıçrayan yangın devam ediyor.

Ekiplerin karadan kontrol altına almaya çalıştığı yangınlara hava müdahalesi ise sabahleyin başladı.

Rüzgârın da etkisiyle yayılan alevler Salihli ve Gölmarmara ilçesi sınırlarına ulaştığı için yangın alanında kalan Gördes'e bağlı Yeniköy ve Karayakup ile Salihli'ye bağlı Hacıhıdır, Kemer, Kale ve Kurttutan mahallelerindeki vatandaşlar tahliye edildi.

Tahliye edilen 20 hanenin ve 40 kişinin yaşadığı Karayakup Mahallesi'ndeki cami dahil tüm evler yanarak, kullanılamaz hâle geldi.

Yangında Gördes'in Boyalı, Karayakup, Çağlayan, Yeniköy, Malkoca ve Dalkara, Mahalleleri ile Salihli'nin Kale, Kemer, Kurttutan ve Hacıhıdır, Gölmarmara'nın Yunuslar ve Çamköy Mahallelerini etkileyen yangında, ormanlık alanların yanı sıra tarımsal alanlar zarar gördü.

"İki riskli nokta var"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Yangının ulaştığı Salihli ilçesi Kale Mahallesi girişindeki yangın komuta aracında Manisa Valisi Enver Ünlü ve İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adil Koçaslan'dan bilgi alan Gümen şunları söyledi:

"Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor, tüm ekiplerimiz sahada. Helikopter ve uçaklarımız günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalara başladı. Şu anda iki riskli noktamız var. Oraları tutmaya çalışıyoruz. Eğer o noktaları tutarsak, bugün itibarıyla bitireceğiz. Eğer tutamazsak, Gölmarmara ve Yunuslar tarafına ilerleyecek. Blok ormanlarımız var, o ormanlara sıçratmamak için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor."

Beş günden beri sürüyor

Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde çıkan ve Salihli ilçesine de sıçrayan yangın, rüzgârın da etkisiyle büyük bir alanda etkisini sürdürüyor.

Salihli ilçesindeki Kale Mahallesi'nin alt kısmından yine aynı ilçenin Kemer ve Hacıhıdır mahallelerine doğru yönelen yangına beşinci gününde, yedi helikopter, 66 arazöz, 22 su ikmal aracı, altı dozer, yedi yer ekibi, 47'si teknik eleman olmak üzere 550 personel ile müdahale devam ediyor.