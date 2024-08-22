Arı, “Canımızı zor kurtardık, her şeyimiz yandı, yangından sadece 1 kedimiz kurtuldu” dedi.

"Canımızı zor kurtardık"

Orman yangını, Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta başladı ve rüzgarın etkisiyle Salihli’ye sıçradı. Yaklaşık 116 saat süren mücadele sonrası yangın kontrol altına alınabildi. Yangının şiddeti nedeniyle birçok ev ve çiftlik alanı zarar gördü. Salihli’nin Kemer Mahallesi Kalemdağ mevkiinde çiftçilik yapan Şevket Arı’nın (67) evi tamamen yandı. Yangında sadece ev değil, eklentiler, tavuklar ve arılar da yok oldu.

"Yangın dehşetini yaşadık"

Yangın sırasında evinde bulunan Şevket Arı, yaşadığı dehşeti şöyle anlattı: "Yangın bölgesindeki arkadaşlarım beni arayıp, 'orayı acil terk et, yangın size doğru geliyor' dediler. Hemen inek ve koyunlarımızı alıp, güvenli bir yere götürdük, fakat annemi evden çıkaramadık. Toprak örtü olduğu için evin yangından etkilenmeyeceğini düşündü. Ancak yangın bildiğimiz gibi değildi, her yer yanıyordu. Sonunda annemi de ikna edip gönderdim, fakat ben burada kaldım. Evden hiçbir şeyi kurtaramadık, sadece canımızı zor kurtardık. Yangından geriye kalan tek şey kedimizdi, ona da ekmek getirdim. Allah bir daha böyle büyük bir afet yaşatmasın."