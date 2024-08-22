Temel atma töreni

Kütahya Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ve Simav Kaymakamlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen temel atma töreninde, Vali Musa Işın, yurt kapasitesine ve üniversitelerin önemine dikkat çekti. Vali Işın, “İlimizde iki üniversitemiz var ve bu yıl Kütahya’yı tercih eden 8 bine yakın öğrenci kayıt yaptırdı. Merkez ve ilçeler dahil toplamda 15 bin civarında yurt kapasitemiz var ve şu an 2 bin civarında kontenjan boşluğumuz mevcut. Simav’daki yurt ihtiyacını karşılamak üzere attığımız bu temelin, ilimizin ve ilçelerimizin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Devletin destekleri

Vali Işın, devletin eğitim alanındaki desteklerine ve çabalarına vurgu yaparak, “Devletimiz ve hükümetimiz bu konuda büyük bir gayret içerisindedir. Öğrencilerimizden hiçbir şey esirgenmiyor. Yurtlarımız, çocukluğumuzda kaldığımız evlerden çok daha konforlu. Çocuklarımızın yaşamını kolaylaştırmak ve konforlarını muhafaza etmek adına elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

Simav'ın geleceği

Simav'ın geleceğine dair umut verici açıklamalarda bulunan Vali Işın, “Simav, orta ölçekli bir il kadardır ve bu gelişim devam edecektir. Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin temeli Eylül ayında atılacak. Bu ve benzeri projelerle Simav, bir yıldız gibi parlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Temel atma törenine katılanlar

Temel atma törenine, Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.