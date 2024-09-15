Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, tali yola dönüş yapan traktörün römorkuna çarpan motosikletli bir kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Kuruçay kara yolu Karakova mevkiinde meydana geldi.
Kaza anı
Olay, Tavşanlı istikametine seyir halindeki A.A. (56) yönetimindeki traktörün, tali yola dönüş yaptığı sırada gerçekleşti. Arka taraftan gelen K.A.U. (34) idaresindeki motosiklet, traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli sürücü yola savrularak yaralandı.
Yaralı tedavi altına alındı
Kaza sonrası olay yerine ihbarla birlikte sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi. Yaralı motosikletli, ambulansla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumu hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi.
Soruşturma başlatıldı
Kazanın ardından bölgedeki trafik akışı geçici olarak aksadı. Yetkililer, kazanın sebep ve sonuçlarını araştırmak amacıyla soruşturma başlattı.