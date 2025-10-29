Nazilli'de bayram coşkusu

Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

Nazilli Kaymakamlığı tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi. Tebrigat töreniyle başlayan kutlamalar Pınarbaşı Futbol Sahası'nda devam ederken, İstasyon Meydanı'na kadar Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldı.

Nazilli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Dün Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar bugün sabah saatlerinde Kaymakamlık makamında yapılan tebrigat töreniyle devam etti. Daha sonra Pınarbaşı Aydın Toscalı Futbol Sahası'nda resmi tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende İlçe Kaymakamı Huriye Küpeli Kan törene katılan öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Daha sonra Kaymakam Kan günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Kaymakam Kan konuşmasında 29 Ekim'in Türk milletinin tarihinindeki en büyük dönüm noktası olduğuna dikkat çekerek " 29 Ekim Türk Milleti'nin esareti reddedip bağımsızlığa ve çağdaşlığa yuürüdüğü gündür. Savaşın yokluğun ve yoksulluğun içinde bir millet ayağa kalktı. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Müterakesi ile Osmanlı ordusu dağılmış ülke işgal edilmişti. Esaret nedir bilmeyen, hiç devletsiz kalmayan Türk Milleti ayağa kalktı. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan büyük Türk, milli mücadeleyi başlattı. Türk Milleti kadın, erkek, genç, yaşlı demeden topyekün savaştı ve 1922'de düşmanı topraklarından söküp attı. Ancak Atatürk biliyordu ki savaş meydanında kazanılan zaferler kalıcı olmazdı. 29 Ekim 1923'te 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek cumhuriyeti ilan etti" dedi.

Kaymakam Kan konuşmasını şu ifadelerle tamamladı: Cumhuriyet kadının toplumunda eşit yer bulması, çocuğun eğitim hakkıdır. Gençliğin umudu, milletin yarınlarıdır. Bugün bizlere düşen çok çalışarak bu mirası koruma ve yüceltmektir. Gençler, bu ülkenin geleceği sizlersizniz. Cumhuriyet size emanet edilmiştir. Onu yaşatmak en büyük görevinizidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Yaşasın Türk Milleti, Yaşasın Türkiey Cumhuriyeti."

Kaymakam Kan'ın konuşmasınınn ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramın dolayısıyla yapılan resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Törende şiirler okundu ve dans gösterileri sunuldu. Karma bando gösterisi yapıldı. Tören okulların resmi geçidiyle son bulurken, tören alanından İstasyon Meydanı'na kadar Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirildi.