Manisa'da haftanın ilk günlerinde hava durumu sıcak geçecek. 4 Eylül Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklık 22°C ile 36°C arasında olacak. Nem oranı ise %29'dan %69'a çıkacak. 5 Eylül Perşembe günü sıcaklık 22°C ile 36°C arasında kalacak, nem oranı ise %26 ile %87 arasında yükselecek. Hafta sonuna yaklaşırken, 6 Eylül Cuma ve 7 Eylül Cumartesi günleri sıcaklıklar 23°C ile 35°C arasında değişirken, nem oranları %21 ile %73 arasında olacak. 8 Eylül Pazar günü ise sıcaklık 21°C ile 35°C arasında seyredecek ve nem oranı %28 ile %80 arasında olacak. Rüzgar hızları hafta boyunca 9 km/sa ile 13 km/sa arasında değişecek.

İşte 5 günlük hava durumu:

4 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu, sıcaklık 22°C ile 36°C arasında değişecek. Nem %29 ile %69 arasında olacak. Rüzgar hızı bilgisi mevcut değil.

5 Eylül Perşembe: Sıcak, sıcaklık 22°C ile 36°C arasında, nem %26 ile %87 arasında olacak. Rüzgar hızı bilgisi mevcut değil.

6 Eylül Cuma: Sıcak, sıcaklık 23°C ile 36°C arasında değişecek. Nem %21 ile %73 arasında olacak. Rüzgar hızı 9 km/sa.

7 Eylül Cumartesi: Sıcak, sıcaklık 22°C ile 35°C arasında, nem %25 ile %69 arasında olacak. Rüzgar hızı 12 km/sa.

8 Eylül Pazar: Sıcak, sıcaklık 21°C ile 35°C arasında değişecek. Nem %28 ile %80 arasında olacak. Rüzgar hızı 13 km/sa.