Manisa'da önümüzdeki hafta sıcak havaların etkisi devam edecek. 4 Eylül Çarşamba günü, parçalı bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklık 22°C ile 36°C arasında seyredecek. Nem oranı %29 ile %69 arasında değişirken, rüzgarın saatte 13 km hızla esmesi öngörülüyor.

5 Eylül Perşembe ve 6 Eylül Cuma günleri sıcak hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar yine 22°C ile 36°C arasında olacak. Nem oranı Perşembe günü %26 ile %87, Cuma günü ise %21 ile %73 arasında değişecek.

7 Eylül Cumartesi ve 8 Eylül Pazar günleri de sıcak hava Manisa'da hakim olacak. Cumartesi günü sıcaklık 22°C ile 35°C arasında, Pazar günü ise 21°C ile 35°C arasında olacak. Nem oranları %25 ile %80 arasında değişiklik gösterecek. Rüzgarın ise hafta boyunca saatte 9-13 km hızla esmesi bekleniyor.

Bu hafta, Manisa'da yüksek sıcaklıklar ve değişken nem oranları nedeniyle vatandaşların dışarıda vakit geçirirken dikkatli olması öneriliyor.

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