Şehzadeler Belediye Meclisi'nin Eylül Ayı Olağan Toplantısı, Başkan Gülşah Durbay’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının açılışında kısa bir konuşma yapan Durbay, Ağustos ayında meclis toplantısına katılamaması nedeniyle ortaya atılan sağlık spekülasyonlarına açıklık getirdi. Gülşah Durbay, "Eskisinden daha sağlıklıyım, 24 saat hizmete devam edeceğim" dedi.

"Küçük bir operasyon geçirdim"

Geçirdiği bağırsak iltihabı nedeniyle küçük bir operasyon geçirdiğini belirten Başkan Durbay, "Allah’a çok şükür eskisinden daha sağlıklıyım ve görevimin başındayım. Şehzadeler için 24 saat çalışmaya devam edeceğiz," dedi. Durbay, belediye yönetiminde Atatürk’ün Cumhuriyet ilkelerine bağlı, modern ve çağdaş bir anlayışla hizmet etmeye kararlı olduklarının altını çizdi.

17 gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi

Toplantıda toplam 17 gündem maddesi görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi. Meclis üyeleri, alınan kararların Şehzadeler ilçesinin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Toplantı sonunda, bir sonraki meclis toplantısının 1 Ekim 2024’te saat 18:00’de yapılması kararlaştırıldı.

Başkan Durbay, tüm meclis üyelerine katkıları için teşekkür ederek, Ekim ayı toplantısında yeniden bir araya gelmeyi temenni etti.