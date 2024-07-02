Manisa'nın spor camiası, Yunusemre Belediyespor'un başarılı judocusu Rabia Tekin'in Minikler Balkan Şampiyonası'nda kazandığı bronz madalyayla gurur yaşadı. Tekin'in performansı, Türk judo sporunun geleceği açısından umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yunusemre Belediyespor'un genç yeteneği Rabia Tekin, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Minikler Balkan Şampiyonası'nda 28 kiloda bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Milli Takım formasıyla ilk kez sahneye çıkan Tekin, rakiplerini etkileyici performansıyla geride bırakarak üçüncülük kürsüsüne çıktı. Genç sporcu, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek spor camiasında takdir topladı.

Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Derya Çidem, Tekin'in başarısının ardındaki çalışma disiplinini ve kararlılığını vurguladı. Çidem, "Rabia, hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak çok olgun bir performans sergiledi. Bu başarı, onun gelecekteki potansiyelini gösteriyor. Şimdi hedefimiz, Türkiye Şampiyonası ve daha sonrasında uluslararası platformlarda da başarılar elde etmek" dedi.

Rabia Tekin'in önünde parlak bir spor kariyeri için pek çok hedef bulunuyor. Genç judocusunun hedefleri arasında Türkiye Şampiyonası'nda gösterilecek performans ve daha sonraki dönemde uluslararası arenada elde edilecek başarılar bulunuyor. Antrenör Derya Çidem, Tekin'in sporcu kimliğini oluşturan kararlılık ve disipliniyle gelecekte de başarılar elde edeceklerine inandığını belirtti.

Manisa'nın spor camiası, Rabia Tekin'in elde ettiği bu büyük başarıyla gurur duyarken, genç judocusunun Türk judo sporuna katkılarına olan inancını koruyor. Tekin'in performansı, Yunusemre Belediyespor'un yetiştirdiği yetenekler arasında önemli bir yer edinmesine vesile oldu.