Manisa Süper Amatör Küme’de mücadele eden Manisaspor ile Trendyol 1. Lig’de yer alan Manisa Futbol Kulübü (Manisa FK), birleşme sürecinde önemli bir adım attı. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerin ardından, Manisa FK yönetimi yazılı bir açıklama yaparak, sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi amacıyla istifa ettiklerini duyurdu.

Manisa FK yönetiminden açıklama

Manisa FK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Manisa'nın bir değeri olarak sahip çıktığımız, Manisa'nın marka yüzü ve birleştirici gücü olarak gördüğümüz Manisa Futbol Kulübümüzün, Manisaspor ile birleşme sürecinin doğru ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesi gayesiyle, Manisa Futbol Kulübü yönetiminden bugün itibariyle istifa ediyoruz. Ortaya çıkacak sürecin şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz."

Manisaspor ve Manisa FK birleşme süreci

Manisaspor, Türk futboluna kazandırdığı yeteneklerle yıllarca Süper Lig’de mücadele etmiş, ancak mali krizler sonrası Süper Amatör Küme’ye kadar gerilemişti. Şehrin iki önemli kulübünün birleşmesi, Manisa’nın futbol tarihine yeni bir sayfa açması ve daha güçlü bir yapı oluşturulması açısından kritik bir adım olarak görülüyor.