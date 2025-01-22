Manisa'nın inşaat sektörü, büyük bir yenilikle buluşuyor. İnşaat malzemeleri üreten ve satan esnaf için “İnşaatçılar Çarşısı” kuruluyor. Proje, şehre önemli bir ticaret merkezi kazandıracak.

İnşaat sektörü için trafik sorununa kalıcı çözüm

Manisa İnşaat Malzemeleri Üreten ve Satanlar Derneği (MİMSAD), şehirdeki trafik sorununu çözmek için uzun zamandır beklenen “İnşaatçılar Çarşısı” projesini duyurdu. MİMSAD Başkanı Çetin Güngör, projeyle ilgili son gelişmeleri paylaştı.

Güngör, Manisa'daki çarşı merkezine tır park etmenin ciddi trafik sıkışıklıklarına yol açtığını belirterek, "Tırların çarşı merkezine yanaşması, hem trafik sorununu hem de zaman kaybını beraberinde getiriyor. Bu konuda farkındalık oluşturmak ve soruna kalıcı çözüm getirmek için büyük bir adım attık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ile görüşmelerimiz olumlu geçti ve projeye güçlü bir destek aldık" dedi.

Manisa'nın ekonomisi ve trafiği için ortak çözüm

Projenin sadece inşaat sektörünü değil, Manisa'daki tüm vatandaşları ilgilendiren bir çözüm sunduğunu belirten Güngör, "Bu sorunun çözülmesi tüm Manisa halkı için faydalı olacak. Belediye, sektör temsilcileri ve diğer ilgili taraflarla birlikte ortak bir çözüm üretmek adına adımlar atıyoruz. Hedefimiz, bu çarşıyı en kısa sürede hayata geçirmek" ifadelerini kullandı.