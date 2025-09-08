Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde polis tarafından uygulanan ablukaya tepki gösterdi. Yavaş, parti üyelerinin binaya alınmamasına ilişkin, “Hangi karar buna dayanak olabilir?” diye sordu.

Polis ablukasıyla gerilim yükseldi

CHP İstanbul Gençlik Kolları’nın saat 23:00’te il başkanlığına çağrı yapması üzerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi bölgeye sevk edildi. CHP İstanbul İl Başkanlığı binası polis ablukasına alınırken, bölgeye çıkan yollar kapatıldı. Bu durum CHP’li yöneticiler ile polis arasında tartışmalara yol açtı.

"Hangi karar buna dayanak olabilir?"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tansiyon yükselirken yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Parti üyelerimizin, üstelik bizim parti binamız olan il başkanlığına sokulmaması hangi gerekçeyle açıklanabilir? Hangi karar buna dayanak olabilir?”

Yavaş, demokrasi ve hukuk devletine vurgu yaparak devam etti: