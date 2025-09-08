Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde polis tarafından uygulanan ablukaya tepki gösterdi. Yavaş, parti üyelerinin binaya alınmamasına ilişkin, “Hangi karar buna dayanak olabilir?” diye sordu.
Polis ablukasıyla gerilim yükseldi
CHP İstanbul Gençlik Kolları’nın saat 23:00’te il başkanlığına çağrı yapması üzerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi bölgeye sevk edildi. CHP İstanbul İl Başkanlığı binası polis ablukasına alınırken, bölgeye çıkan yollar kapatıldı. Bu durum CHP’li yöneticiler ile polis arasında tartışmalara yol açtı.
"Hangi karar buna dayanak olabilir?"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tansiyon yükselirken yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Parti üyelerimizin, üstelik bizim parti binamız olan il başkanlığına sokulmaması hangi gerekçeyle açıklanabilir? Hangi karar buna dayanak olabilir?”
Yavaş, demokrasi ve hukuk devletine vurgu yaparak devam etti:
“Söylemekten vazgeçmeyeceğim: Demokrasi, ancak hukukun üstünlüğü ve temel hakların güvence altına alınmasıyla anlam kazanır. Hukuk devleti ilkesi; devletin tüm organlarının keyfilikten uzak, anayasa ve yasalarla bağlı şekilde hareket etmesini zorunlu kılar.
Gerçek bir demokraside; yargı bağımsız, basın özgür, vatandaş hakları dokunulmazdır. Hukuk devleti olmadan demokrasi, demokrasi olmadan da hukuk devleti var olamaz. Ne yazık ki Türkiye, bu evrensel görüntüden hızla uzaklaşmaktadır.
Adalet istisnasız herkese lazım, unutmayalım!”