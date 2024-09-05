Manisa’nın Kula ilçesi, düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Etkinlikler kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Manuş Baba, Kulalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Kutlamaların ardından, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Kula'nın kurtuluş coşkusunu hemşehrileriyle paylaşmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Etkinlikler coşku dolu anlarla dolu

Kula'nın 102. kurtuluş yıldönümünü kutlamak için düzenlenen etkinlikler, ilçede büyük bir heyecan yarattı. Geceyi özel kılan isimlerden biri de ünlü sanatçı Manuş Baba oldu. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Manuş Baba, performansı ile izleyenlere müzik dolu bir gece sundu. Kulalıların yoğun ilgi gösterdiği konser, etkinliklerin en önemli parçalarından biri olarak hafızalarda yer etti.

Manuş Baba'nın performansı

Manuş Baba, sahnede sergilediği enerjik performansıyla büyük beğeni topladı. Sanatçının şarkıları, Kula'nın güzide halkı tarafından coşkuyla karşılandı. Konser sırasında izleyicilerle kurduğu samimi diyaloglar ve canlı enerjisi, geceyi daha da unutulmaz kıldı. Manuş Baba’nın şarkıları, geceye damgasını vurdu ve katılımcılar müzikle dolu bir akşam yaşadı.

Başkan Zeyrek'ten kutlama ve gelecek vizyonu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, etkinliklerin ardından yaptığı açıklamada, Kula halkının 102. kurtuluş yıldönümünü birlikte kutlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Zeyrek, “Kula halkı, en güzel hizmetlere layık. Önümüzdeki hizmet döneminde Kula’nın eksiği olan tüm hizmetleri birer birer yerine getireceğiz. Kula’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını kutlu olsun” dedi. Başkan Zeyrek’in bu sözleri, ilçede yapılacak olan projeler ve hizmetler hakkında olumlu bir beklenti oluşturdu.

Şenlikler devam ediyor

Kurtuluş şenlikleri, Özlem Özdil konseri ile devam edecek. Bu konser, ilçede coşkunun devam etmesini sağlayacak ve Kula’nın 102. kurtuluş yıldönümünü kutlama sürecine katkı sağlayacak.