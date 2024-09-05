İzmir'in Mavişehir semtinde akşam saatlerinde havai fişek kutlaması sırasında Hiltown Alışveriş Merkezi arkasında yangın çıktı. Karşıyaka Spor Kulübü'ne tahsis edilen ve henüz birşey yapılmayan bölgede yangın hızla büyüdü. Özellikle Park Ataşehir Sitesi sakinleri de küçük çaplı panik yaşadı. Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Havai fişek kutlaması yangına yol açtı

Edinilen bilgiye göre, yangının, çevrede yapılan bir kutlama sırasında atılan havai fişeklerden çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, Hiltown AVM arkasındaki alanda yangına neden oldu. Park Ataşehir Sitesi’ne yakın bölgede yaşayan vatandaşlar, yangının büyümesiyle tedirginlik yaşarken, olaya hızla müdahale edildi.

Olay yerine sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Olay sırasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çevredeki araçlar ve binalar yangından etkilenmedi. Ekipler şu anda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.