Kral Tuheitia Potatau'nun ölümü

Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maorilerin Kralı Tuheitia Potatau te Wherowhero VII, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi. 69 yaşındaki kral, "Kiingitanga" hareketinin 7. lideriydi.

Maori halkının yas günü

Maoriler, "toprağın insanları" olarak bilinirken, Kral Tuheitia'nın ölümü ülke genelinde büyük bir üzüntü yarattı. Kralın, halkına olan bağlılığı ve liderliği tüm ulus tarafından takdirle karşılanıyordu.

Başbakanın açıklamaları

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Kral Tuheitia'nın Kiingitanga değerlerini koruma konusundaki çabalarının ülke üzerinde derin bir iz bıraktığını belirterek, krala duyduğu saygıyı dile getirdi.