Spotify, bu yazın en çok dinlenen şarkılarını açıkladı ve listeye giren parçalar, müzik dünyasında büyük ses getirdi. İşte 2024 yazının Spotify'da en çok dinlenen 5 şarkısı:

CISTAK - Era7capone, Batuflex, Narco

Yaza damgasını vuran CISTAK, enerjik ritmi ve iddialı sözleriyle dikkat çekti. Era7capone, Batuflex ve Narco'nun bir araya geldiği bu şarkı, müzik listelerinin zirvesinde yer almayı başardı. Dale Don Dale - ElMusto

Latin ezgileriyle dolu Dale Don Dale, ElMusto’nun büyüleyici vokali ve etkileyici altyapısıyla bu yazın favori şarkılarından biri oldu. Özellikle dans etmeyi sevenlerin playlistlerinde üst sıralarda yer aldı. Doktorlardan çağrı: Çocuklarını elektronik sigaralardan uzak tutun! Küle Dönmüşsün - Semicenk, Doğu Swag

Semicenk ve Doğu Swag’in birlikte seslendirdiği Küle Dönmüşsün, melankolik sözleri ve akılda kalıcı melodisiyle dinleyicilerin kalbinde taht kurdu. Bu şarkı, yazın en çok paylaşılan ve dinlenen şarkıları arasında yer aldı. Sezen Aksu - Lvbel C5

Türk pop müziğinin divası Sezen Aksu’nun klasikleşmiş eserleri, Lvbel C5'in yorumuyla yeniden hayat buldu. Bu yeni versiyon, nostalji ve modern sound’un başarılı bir karışımını sunarak, yazın en beğenilen şarkılarından biri oldu. ILTIMAS X SUBMARINER - AKDO, Gülşen, Murat Boz, Lvbel C5

AKDO, Gülşen, Murat Boz ve Lvbel C5 gibi müzik dünyasının dev isimlerini bir araya getiren ILTIMAS X SUBMARINER, bu yazın en büyük hitlerinden biri olarak öne çıktı. Bu güçlü iş birliği, müzikseverlere unutulmaz bir deneyim sundu.

2024 yazı, bu şarkılarla müzik dünyasında derin izler bıraktı. Listelerin zirvesinde yer alan bu parçalar, yazın ruhunu mükemmel bir şekilde yansıtarak, dinleyicilere enerji dolu anlar yaşattı.