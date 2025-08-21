Turgutlu Belediyesi tarafından çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen Yaz Spor Okulları’nda yüzme kursunu tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı. Çocuklar, düzenlenen törenle belgelerini Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın elinden teslim aldı.

Törene aileler ve yöneticiler katıldı

Törene öğrenciler ve ailelerinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Evren Erbaş Ser, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bülent Gökmen ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Emrah Kanık da katıldı. Törende ailelerin ve çocukların mutluluğu renkli anlara sahne oldu.

Başkan Çetin Akın teşekkür etti

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Her yaz olduğu gibi bu yaz da yüzme kurslarımızda aylık 300 çocuğumuza yüzme öğretimini gerçekleştirdik. Bugün de çocuklarımızın sertifikalarını verdik. Bu hizmeti yapmaktan gurur duyuyorum. Mesai arkadaşlarıma, katkı sunan herkese ve çocuklarını bize güvenerek gönderen ailelerimize teşekkür ediyorum.”