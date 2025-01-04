Mardin'in Ömerli ilçesinde, Şafak Mahallesi'nde seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kazanın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan N.Ş. (21), Ö.S. (22), N.K. (38), U.Ü. (42), I.Ç. (2) ve R.Ö. (62) isimli şahıslar, ambulanslarla Mardin’deki hastanelere kaldırıldı.

Polis soruşturma başlattı

Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.