TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Nazillispor, ilk 3 haftada aldığı mağlubiyetlerle 31 yıl sonra en kötü sezon başlangıcını yaptı. Siyah-beyazlı ekip, sezonun ilk 3 maçında Giresunspor’a 1-0, Vanspor’a 3-0 ve Elazığspor’a 3-1 yenilerek taraftarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Bu karşılaşmalarda kalesinde 7 gol gören Nazillispor, sadece 1 gol atabildi.

93-94 sezonunda da üst üste üç yenilgi var

Nazillispor, 1993-1994 sezonunda da benzer bir başlangıç yapmış ve üst üste Yeşilovaspor, Kuşadasıspor ve Ödemişspor maçlarını kaybetmişti.

Takımdaki kötü gidişatı durdurmak için, transfer döneminin son günlerinde kadroya katılan Uygar Mert Zeybek, Furkan Balaban, Zahit Fındık, Oğuzhan Akgün ve hafif sakatlığı bulunan Oğuzhan Kayar antrenmanlara başladı. Kulüp Başkanı Şahin Kaya ve Sportif Direktör Emre Kamış, tesislerde gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip etti.