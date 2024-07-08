MUĞLA (AA) - Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Mikanos Adası'ndan gelen ve Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1750 yolcu ve 740 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Marmaris Cruise Port Limanı'ndan "ana liman" (homeport) hizmeti alan gemiden ayrılan yolculardan 1300'ü bir hafta ilçedeki otellerde konaklayacak.



Bu arada Marmaris'ten de 1400 yolcu, bir sonraki tura katılmak üzere gemiye bindi.

"Marella Discovery", gece saatlerinde demir alarak önce İzmir Limanı'na ardında da Selanik Limanı'na hareket edecek.