Adana Demirspor’dan ayrıldıktan sonra serbest statüde yer alan İtalyan forvet Mario Balotelli'nin yeni adresi belli olmak üzere. Topsport'ta yer alan habere göre, 34 yaşındaki golcü oyuncu, Bulgaristan’ın köklü kulüplerinden CSKA Sofya ile transfer görüşmeleri yapıyor.

Balotelli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İtalya’ya ve Serie A’ya geri dönmek istediğini belirtmiş ve "Yurtdışından teklifler aldım, ancak Serie A’ya dönme umudum olduğu için kabul etmedim" demişti. Ancak son gelişmelerle birlikte, tecrübeli oyuncunun kariyerine Bulgaristan'da devam edebileceği konuşuluyor. Balotelli'nin transfer durumu, kısa süre içerisinde netleşecek.