Markus "Notch" Persson, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla milyonlarca takipçisinden 2025 yılında hangi projeye odaklanmasını istediklerini sordu. Minecraft'ın manevi halefi olabilecek yeni bir projeye başlamak için hayranlarının fikirlerini isteyen Persson, bu süreçte dürüst ve gerçekçi geri bildirimler beklediğini ifade etti.

Persson, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, oylamada katılan yaklaşık çeyrek milyon takipçiden %78'inin, yeni bir Minecraft oyunu istediğini belirtti. Persson, aslında hayranlarının kendisinden "potions" gibi daha basit ve eğlenceli bir konsepte oy vermelerini ummuştu, fakat sonuçlar ağırlıklı olarak büyük bir devam oyunu yönünde oldu.

