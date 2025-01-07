Markus "Notch" Persson, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla milyonlarca takipçisinden 2025 yılında hangi projeye odaklanmasını istediklerini sordu. Minecraft'ın manevi halefi olabilecek yeni bir projeye başlamak için hayranlarının fikirlerini isteyen Persson, bu süreçte dürüst ve gerçekçi geri bildirimler beklediğini ifade etti.

Persson, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, oylamada katılan yaklaşık çeyrek milyon takipçiden %78'inin, yeni bir Minecraft oyunu istediğini belirtti. Persson, aslında hayranlarının kendisinden "potions" gibi daha basit ve eğlenceli bir konsepte oy vermelerini ummuştu, fakat sonuçlar ağırlıklı olarak büyük bir devam oyunu yönünde oldu.

Honest and legitimate request for feedback for once:



The new game I'm passionately working on is currently set to be a traditional roguelike (i.e. ADOM, nethack, etc) mixed with a tile based first person dungeon crawler (ie Legend of Grimrock (esp 2), Eye of the Beholder)



But… — notch (@notch) January 1, 2025

İsmi "Minecraft 2" olamayacak

Kendisi bu sonuç üzerine, "Temelde Minecraft 2'yi duyurdum," diyerek yeni oyunun olası bir manevi devam niteliği taşıyacağını belirtti. Ancak Persson, bu yeni oyunun "Minecraft 2" adını taşımayacağını, fakat Minecraft'ın ruhunu taşıyacak bir başka isimle piyasaya sürüleceğini açıkladı. Yeni oyunun "ruhani halefler" olarak adlandırılan türde olabileceğini ve bu tip oyunların genellikle yavan hissettirebileceğini ekledi.

Markus Persson, yeni oyunu Microsoft'un Mojang ekibiyle veya Minecraft markasıyla herhangi bir çatışma olmadan geliştirmeyi hedeflediğini vurguladı. Bu yeni projenin, yaratıcının "Gremlins 2"si olabileceği konusunda da bir benzetme yaptı.