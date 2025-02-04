Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında etkili olan poyraz fırtınası, bölgedeki deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle, Tekirdağ'da balıkçılar denize açılmak yerine teknelerini limana çekerek güvenlik önlemi aldı.
Uluslararası yük taşıyan gemiler beklemeye geçti
Açık denizde bulunan uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük gemiler, hava koşullarının daha da kötüleşmesi ihtimaline karşı Tekirdağ açıklarına demirleyerek fırtınanın geçmesini beklemeye başladı.
Hava koşulları etkisini sürdürmeye devam edecek
Yetkililer, bölgede hava koşullarının ilerleyen saatlerde etkisini sürdüreceğini ve deniz ulaşımındaki aksamalara devam edebileceğini belirtti.
Kaynak: İHA