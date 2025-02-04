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Yetkililer, bölgede hava koşullarının ilerleyen saatlerde etkisini sürdüreceğini ve deniz ulaşımındaki aksamalara devam edebileceğini belirtti.

Açık denizde bulunan uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük gemiler, hava koşullarının daha da kötüleşmesi ihtimaline karşı Tekirdağ açıklarına demirleyerek fırtınanın geçmesini beklemeye başladı.

Marmara Denizi 'nin Tekirdağ kıyılarında etkili olan poyraz fırtınası, bölgedeki deniz ulaşımı nı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle, Tekirdağ'da balıkçılar denize açılmak yerine teknelerini limana çekerek güvenlik önlemi aldı.

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